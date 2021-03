ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Επιστρέφω σύντομα, σαν να μην έλειψα ποτέ» (pic)

Η στιγμή ήταν άτυχη. Μία χαμένη μπάλα. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πήγε στη διεκδίκησή της. Το ίδιο και ο Σόλομον Χιλ της Ατλάντα. Μόνο που ο Χιλ έπεσε πάνω στο πόδι του Τζέιμς και αυτό γύρισε! Ο Τζέιμς άντεξε να παίξει μερικά δευτερόλεπτα ακόμα. Και να σκοράρει ένα τρίποντο. Αλλά δεν μπορούσε να συνεχίσει. Η διάγνωση αναφέρει διάστρεμμα. Χρόνος επιστροφής, άγνωστος!

«Τίποτα δεν με εκνευρίζει και με στενοχωρεί περισσότερο απ' το να μην μπορώ να είμαι διαθέσιμος για τους συμπαίκτες μου. Πονά μέσα και έξω αυτή τη στιγμή. Ο δρόμος της επιστροφής ξεκινάει τώρα. Θα γυρίσω σύντομα, σαν να μην έλειψε ποτέ», ήταν το μήνυμα του Τζέιμς στο twitter.

Nothing angers and saddens me more than not being available to and for my teammates! I’m hurt inside and out right now. . The road back from recovery begins now. Back soon like I never left. #ThekidfromAKRON

​— LeBron James (@KingJames) March 21, 2021