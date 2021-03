Μιλγουόκι Μπακς: Ψάχνονται για Αϊζάια Τόμας!

Ο Ντι Τζέι Όγκουστιν κατέληξε στο Χιούστον, αφήνοντας κενό στις θέσεις των γκαρντ για τους Μιλγουόκι Μπακς. Μέχρι την 25η Μαρτίου, καταληκτική ημερομηνία για τις ανταλλαγές στο ΝΒΑ, οι Μπακς θα επιχειρήσουν να καλύψουν αυτό το κενό. Και μία λύση είναι εξίσου προσιτή (αφού θα υπογράψει το ελάχιστο συμβόλαιο του βετεράνου), όσο και ποιοτική, αρκεί ο Αϊζάια Τόμας να είναι υγιής.

Στα πρόσφατα ματς της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, ο Τόμας έδειξε ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Ο 32χρονος γκαρντ αναζητεί τον τρόπο να επιστρέψει στο ΝΒΑ, μετά από ένα χρόνο. Η τελευταία ομάδα του ήταν οι Ουάσινγκτον Ουίζαρντς, με τους οποίους αγωνίστηκε σε 40 αγώνες, με 12.2 πόντους, 3.7 ασίστ και 1.7 ριμπάουντ.

Και γι' αυτό που τον θέλουν οι Μπακς, φαίνεται να ταιριάζει... γάντι, καθώς θέλουν έναν γκαρντ που να μπορεί να σκοράρει καλύτερα από τον Όγκουστιν.

Πέρα από τους Μπακς, την περίπτωση του Τόμας κοιτούν και οι Λος Άντζελες Λέικερς.

Report: Lakers and Bucks ‘are among the teams to watch’ for Isaiah Thomas https://t.co/VEjUO8GLKg

— NBA Central (@TheNBACentral) March 18, 2021