Μπακς: Πήρανε Πι Τζέι Τάκερ, έδωσαν Όγκουστιν στο Χιούστον! (pic)

Η παρουσία του Ντι Τζει Όγκουστιν στους Μιλγουόκι Μπακς αποδείχτηκε σύντομη. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο τον... θυσίασε, προκειμένου να αποκτήσει τον Πι Τζέι Τάκερ από τους Ρόκετς! Για να κλείσει η ανταλλαγή, μπλέχτηκαν και άλλοι παίκτες από τις δύο ομάδες.

Στους Μπακς, εκτός από τον Τάκερ, καταλήγει ο Ρόντιονς Κούρουκς και η επιλογή 1ου γύρου για το Draft του 2022 που είχαν δώσει οι Μπακς στους Ρόκετς, παλιότερα. Στους Ρόκετς, εκτός από τον Όγκουστιν θα αγωνίζεται ο Ντι Τζέι Ουίλσον, με το Χιούστον να παίρνει και μία επιλογή στον 1ο γύρο του Draft 2023.

Παράλληλα, οι Ρόκετς έχουν δικαίωμα να... τουμπάρουν την επιλογή του Draft που έδωσαν στους Μπακς με μία στον 2ο γύρο, εκτός αν οι Μπακς κληρωθούν να διαλέξουν από το 1 έως το 9, κάτι που φαντάζει σχεδόν αδύνατο, με δεδομένο το ρεκόρ τους.

O Τάκερ σε 32 αγώνες φέτος έχει 4.4 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ, ενώ βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του ($7.969.537).

