Φοβερός και τρομερός ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη νίκη των Μπακς επί των Σίξερς στην παράταση.

Ο Greek Freak άδειασε έξοχα τον Χάουαρντ στην παράταση, σκόραρε και στη συνέχεια πανηγύρισε σαν Βασιλιάς, σαν να λέει «τι άλλο να κάνω».

Δείτε την clutch στιγμή του και φυσικά τον πανηγυρισμό του

Giannis took a seat after hitting this clutch step-back in OT pic.twitter.com/QwuRTgJdo7

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 18, 2021