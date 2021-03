Λέικερς: Ο Ντέιβις θα είναι off για τουλάχιστον άλλες 3 εβδομάδες! (pic)

Πάει πιο πίσω η επιστροφή του Άντονι Ντέιβις στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Λέικερς. Σύμφωνα με τον Chris Haynes, ο Unibrow θα είναι εκτός δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες ακόμα και μπορεί και λίγο περισσότερο.

Ο ψηλός των λιμνάνθρωπων ταλαιπωρείται από πρόβλημα στο που αντιμετωπίζει στο δεξί πόδι. Είχε αποκομίσει τον τραυματισμό στις 14 Φλεβάρη στην αναμέτρηση με τους Νάγκετς.

Στόχος των ανθρώπων των Λέικερς, είναι να επιστρέψει στο 100% και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και ρίσκο στα playoffs.

