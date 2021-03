ΝΒΑ: Οι Καβαλίερς... σκοτώνουν τον Ντράμοντ για ένα pick 2ου γύρου!

Όλοι τον θέλουν. Μα κανείς δεν επιθυμεί να... φορτωθεί το συμβόλαιό του. Κυρίως για λόγους salary cap. Βλέπετε, ο Αντρέ Ντράμοντ θα πρέπει να λάβει $28.751.775 γι' αυτή τη σεζόν. Και μετά μπορεί να μείνει ελεύθερος. Η ιδέα να εξαγοράσει το συμβόλαιό του δεν αρέσει στο Κλίβελαντ, αφού και πάλι θα υποχρεωθεί να πληρώσει ένα μεγάλο μέρος του. Ήδη του έχει πληρώσει ένα μεγάλο μέρος του, με τη σεζόν να έχει ξεπεράσει τα μισά.

Γι' αυτό οι Καβαλίερς ζητούν τουλάχιστον μία επιλογή στο επόμενο Draft και αυτή στον 2ο γύρο!

Για τον Ντράμοντ ενδιαφέρονται τόσο οι Λος Άντζελες Λέικερς, όσο και οι Μπρούκλιν Νετς, ενώ στη διεκδίκησή του έχουν μπει και οι Νιου Γιορκ Νικς. Οι τελευταίοι διαθέτουν κενό στο salary cap τους για να αποκτήσουν ακόμη και τώρα, ωστόσο μπορούν και να περιμένουν το καλοκαίρι, όταν θα μείνει ελεύθερος, για να υπογράψουν μαζί του πολυετές συμβόλαιο.

Το μόνο πρόβλημα είναι πως ο Ντράμοντ προτιμά τους Λέικερς ή τους Νετς.

Report: Cavs have been seeking a 2nd-round pick for Andre Drummond https://t.co/2bCsUwBxCt

— NBA Central (@TheNBACentral) March 15, 2021