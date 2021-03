Επίσημα στους Μπακς ο Τουπάν! (pic & vid)

Ήταν γνωστό, έγινε και επίσημο. Ο Αξέλ Τουπάν θα αγωνιστεί με την φανέλα των Μπακς στο ΝΒΑ. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού συμφώνησε σε όλα με την ομάδα του Μιλγουόκι και μετακομίζει εκεί με two way συμβόλαιο.

Ο Γάλλος δοκιμάζει ξανά την τύχη του στο ΝΒΑ και σίγουρα αυτό είναι κάτι που επιθυμούσε, αφού ήταν εκπληκτικός στα 9 φετινά παιχνίδια που έπαιξε στην GLeague. Το καλό του σουτ του δίνει αυτή την νέα ευκαιρία και θα προσπαθήσει να κερδίσει κάποιο ποιοτικά λεπτά. Ο Τουπάν θα φορά το Νο.66 στην φανέλα του.

In 9 games in the @nbagleague this season @toups_33 averaged:

17.9 PTS | 8 REB | 3.3 AST | 1.7 STL | 31.7 MPG pic.twitter.com/B5LpEsMJS3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) March 14, 2021