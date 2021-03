Άλλη μια σπουδαία στιγμή για την καριέρα του Καρμέλο Άντονι.

Ο Μέλο ξεπέρασε τον Χακίμ Ολάζουν και βρίσκεται στην 11η θέση των σκόρερ στην ιστορία της λίγκας. O παίκτης των Μπλέιζερς έχει 26.957 πόντους στην καριέρα του, ενώ κυνηγά τον Έλβιν Χέις για να μπει στην δεκάδα που μετρά 27.313.

«Είμαι ακόμα εδώ και παίζω. Απολαμβάνω το παιχνίδι και είμαι ακόμα χαρούμενος. Αυτό είναι που μετράει», ήταν τα λόγια του Καρμέλο.

"I'm still here, I'm still playing, I'm still going, I'm still enjoying the game, I'm still happy.. that's all that matters."@carmeloanthony after passing Hakeem Olajuwon for 11th on the all-time scoring list in the @trailblazers win. pic.twitter.com/aUAtyAIP99

— NBA (@NBA) March 14, 2021