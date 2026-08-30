Αγριεμένος Λίλαρντ: Ευστόχησε σε 1.100 σουτ και έχασε μόλις 68 στην προπόνηση

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ δεν κρατιέται ενόψει της νέας σεζόν με τους Μπλέιζερς.

Φέτος τα πράγματα θα είναι διαφορετικά για τον Ντέιμιαν Λίλαρντ. Ο ηγέτης των Μπλέιζερς άφησε πίσω του την σεζόν που πέρασε την οποία έχασε λόγω τραυματισμού και είναι πανέτοιμος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Αποτελεί τον σταρ των Μπλέιζερς και δουλεύει σκληρά για να παρουσιαστεί όπως πρέπει. Ο Dame έκανε 1.168 σουτ στην προπόνηση και ευστόχησε σε 1.100 από αυτά. Το έβλεπε σαν βαρέλι.

Οι φίλοι του Πόρτλαντ θέλουν να τον δουν ξανά να ηγείται της ομάδας τους όπως τον παλιό καλό καιρό, τότε που οι Μπλέιζερς βρισκόντουσαν στα playoffs και έκαναν καλές πορείες αλλά έπεφταν πάνω στους Γουόριορς.