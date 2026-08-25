Ο Σέντον Σαρπ θα αναγκαστεί να μείνει εκτός δράσης για έξι μήνες από τις υποχρεώσεις των Μπλέιζερς.

Με ένα τεράστιο πλήγμα θα ξεκινήσει η σεζόν για το Πόρτλαντ στο ΝΒΑ. Οι Μπλέιζερς θα στερηθούν των υπηρεσιών του Σέντον Σαρπ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο.

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μείνει στα... πιτς για έξι μήνες και να χάσει τα περισσότερα ματς της regular season. Η επιστροφή του υπολογίζεται από το νέο έτος. Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των Μπλέιζερς, οι οποίοι χτίζουν σε νέους και ταλαντούχους παίκτες τις τελευταίες σεζόν.

Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του και μέτρησε 20.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Φοβερός dunker, εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών στη λίγκα.