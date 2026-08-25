Μπλέιζερς: Τεράστιο πλήγμα, off ο Σαρπ για έξι μήνες
Με ένα τεράστιο πλήγμα θα ξεκινήσει η σεζόν για το Πόρτλαντ στο ΝΒΑ. Οι Μπλέιζερς θα στερηθούν των υπηρεσιών του Σέντον Σαρπ για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο οποίος υπέστη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο.
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μείνει στα... πιτς για έξι μήνες και να χάσει τα περισσότερα ματς της regular season. Η επιστροφή του υπολογίζεται από το νέο έτος. Αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες των Μπλέιζερς, οι οποίοι χτίζουν σε νέους και ταλαντούχους παίκτες τις τελευταίες σεζόν.
Την αγωνιστική περίοδο που τελείωσε, ήταν από τους κορυφαίους της ομάδας του και μέτρησε 20.8 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ κατά μέσο όρο. Φοβερός dunker, εκ των πιο εντυπωσιακών παικτών στη λίγκα.
Portland Trail Blazers guard Shaedon Sharpe sustained a torn meniscus in his knee and is expected to miss six months, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Gvhf84bNrc— Shams Charania (@ShamsCharania) August 24, 2026
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