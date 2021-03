Ο απίθανος Ζάιον θύμισε Τζόρνταν και Σακίλ! (pic & vid)

Ο Ζάιον έχει βάλει 20+ πόντους στα 49 από τα πρώτα 60 ματς της καριέρας του. Αυτή και η καλύτερη επίδοση για τα πρώτα 60 μετά τον Μάικλ Τζόρνταν που είχε 52 στα 60.

Επίσης στα πρώτα 35 ματς της σεζόν, έχει μέσο όρο 25.5 πόντους και 62% εντός πεδιάς. Έτσι έγινε ο πρώτος με 25+ πόντους και 60%+ στα σουτ στα πρώτα 35 παιχνίδια μετά τον Σακίλ Ο'Νίλ τη σεζόν 1993-94.

Απίθανος ο σταρ των Πέλικανς που δείχνει σταθερότητα και συνέπεια στις εμφανίσεις του.

He is the first player to average 25 points on 60% shooting through their first 35 games of a season since Shaquille O'Neal in 1993-94. pic.twitter.com/9TSZDdDPqn

Through 35 games this season, Zion Williamson is averaging 25.5 points on 62% shooting.

Zion Williamson has now scored 20+ points in 49 of his first 60 career games.

That is the most by any player through their first 60 career games since Michael Jordan (52 of first 60). pic.twitter.com/HF4oAKBKXm

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 13, 2021