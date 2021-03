Ο Γκριν παραδέχτηκε αυτό που πολλοί έχουν σκεφτεί: Ο ΛαΜέλο Μπολ κρίθηκε αυστηρά! (pic)

Πολλοί ήταν διστακτικοί με τον ΛαΜέλο Μπολ. Ο πατέρας του νεαρού είχε κάνει την ζωή και την καριέρα του αδελφού του δύσκολη και η κριτική είχε πέσει βαριά πάνω του. Μπορεί να έφυγε στην Αυστραλία και να αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά πολλοί παρέμειναν διστακτικοί, ακόμα και μέχρι την επιλογή του στο ντραφτ.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν παραδέχτηκε δημόσια, αυτό που πάρα πολλοί σκέφτηκαν. Ότι ο ΛαΜέλο δεν ήταν κάτι το ξεχωριστό, με τον νεαρό ρούκι πάντως να τους διαψεύδει όλους.

«Η μαμά μου και εγώ μιλάμε συνέχεια. Δεν είχα δει τον ΛαΜέλο να παίζει. Ήταν στην Αυστραλία και με έπαιρνε η μαμά μου και μου έλεγε, 'ο ΛαΜέλο είναι καλός. Εγώ απαντούσα ότι έχει στατιστικά, αλλά πολλοί έχουν. Τον είδα να παίζει και έστειλα μήνυμα στην μαμά μου, 'μαμά είχες δίκιο. Ο ΛαΜέλο είναι πρόβλημα'. Λατρεύω το παιχνίδι του. Είναι γρήγορος και έξυπνός. Δεν ξέρει καν πως να παίζει και πασάρει εξαιρετικά. Η Σάρλοτ και ο Τζόρνταν έπραξαν σωστά. Θα γίνει παικταράς. Στηρίζω τον Ουάισμαν μέχρι θανάτου. Θα επιστρέψει στην κούρσα για τον ρούκι της σεζόν».

Draymond Green gushed over LaMelo Ball after admitting he didn’t think he was the real deal before he got to the NBA.

Draymond says he riding with James Wiseman “til death,” though.

Should the Warriors have drafted LaMelo? pic.twitter.com/dRJlUmzUtL

