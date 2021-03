Ο ΛαΜέλο Μπολ παίρνει τη φανέλα βασικού σπίτι του! (pic)

Οι εμφανίσεις του ΛαΜέλο Μπολ είναι εντυπωσιακές και τον έχουν κάνει το μεγάλο φαβορί για να πάρει το βραβείο του rookie της σεζόν.

Όπως όλα δείχνουν ο Μπολ θα συνεχίσει να ξεκινά βασικός τα ματς των Χόρνετς. Ο ΛαΜέλο έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορίας που ηγείται των rookies σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ στο All Star Break.

Mετρά 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6.3 ασίστ φέτος.

LaMelo will remain a starter for the Hornets moving forward @brhoops

He became the sixth player in NBA history to lead all rookies in PTS, REB, AST at the All-Star break pic.twitter.com/g8y9lHclSW

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 11, 2021