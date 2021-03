Eμπίντ: Πρώτο φαβορί για MVP, άφησε 2ο τον ΛεΜπρόν! (pic)

Μάχη αναμένεται να έχουμε για το βραβείο του MVP του ΝΒΑ.

Ο Τζοέλ Εμπίντ που κάνει φοβερά πράγματα φέτος ξεπέρασε τον ΛεΜπρόν Τζέιμς σύμφωνα με 2 διάσημες στοιχηματικές και πλέον είναι το φαβορί για να αναδειχθεί ο πολυτιμότερος παίκτης της σεζόν.

Τον Καμερουνέζο τον συναντάμε πλέον στο +200, την ώρα που ο Βασιλιάς βρίσκεται στο +250. Μένει να δούμε αν θα αντέξει ο σταρ των Σίξερς και θα πάρει το βραβείο στα χέρια του για πρώτη φορά στην καριέρα του.

The MVP race is heating up

Who ya got? @ESPNNBA pic.twitter.com/RsgUnnhF5Z

— ESPN (@espn) March 11, 2021