Ο Αντετοκούνμπο έγραψε θεότρελη ιστορία με το 16/16 στο All Star Game! (pics)

Ένα μυθικό All Star Game ήταν αυτό της Ατλάντα, για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας σταρ έγραψε ιστορία σε πάρα πολλά επίπεδα. Πήρε το MVP, γέμισε την προσωπική του συλλογή και το έκανε εμφατικά.

Είχε 16/16 σουτ στο παιχνίδι κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά. Ο Γιάννης έγινε ο πρώτος που καταφέρνει να είναι αλάνθαστος, έχοντας παράλληλα πάνω από 10 σουτ.

Όλοι οι υπόλοιποι τον ακολουθούν από τεράστια απόσταση, ενώ την περασμένη φορά που είχε γίνει ήταν 53 χρόνια πριν, με τον Χαλ Γκρίιρ, να μην έχει ξεπεράσει τα 10 σουτ και να μένει στα 8.

Giannis is the first player in #NBAAllStar Game history to shoot 100% (min 10 attempts)

