Ζάιον: Με τη συνέπεια του στο σκοράρισμα ισοφάρισε τον θρύλο Τζαμπάρ! (pic)

Εντυπωσιακά ματς κάνει ο Ζάιον Ουίλιαμσον, προσπαθώντας να βάλει στα playoffs τους Πέλικανς.

Ο ηγέτης των Πελεκάνων μετρά 20+ πόντους και 5-% εντός πεδιάς σε 14 σερί ματς. Με αυτό τον τρόπο ισοφάρισε το καλύτερο σερί της ιστορίας που ανήκει στον Τζαμπάρ.

Οι 2 κύριοι το πέτυχαν αυτό στις πρώτες τους σεζόν στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Zion Williamson has scored at least 20 points on 50% shooting in 14 straight games, tying Kareem Abdul-Jabbar for the longest streak of its kind by a player within his 1st 2 seasons in the Shot Clock Era (sine 1954-55) h/t @EliasSports pic.twitter.com/EpP3AvigF8

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 4, 2021