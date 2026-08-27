Ο Μπένεντικτ Μάθουριν θα συνεχίσει την καριέρα του στη δυτική περιφέρεια του NBA και συγκεκριμένα τους Τίμπεργουλβς.

Μετά από σχεδόν δύο μήνες αναμονής, ο Μπένεντικτ Μάθουριν, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 24χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Πέλικανς, στους οποίους θα αγωνίζεται για τα επόμενα 2+1 χρόνια.

Ο Μάθουριν μετά από 3.5 χρόνια στους Πέισερς, είχε γίνει κάτοικος Λος Άντζελες τον περασμένο Φλεβάρη, για λογαριασμό των Κλίπερς. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 17.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Πέλικανς για πάνω από έναν χρόνο προσπαθούσαν να κάνουν δικό τους τον Καναδό γκαρντ, μιας και τον θεωρούν μία αξιόλογη λύση.

Οι απολαβές του για τα χρόνια που θα κάτσει στη Νέα Ορλεάνη, θα φτάσουν τα 16 εκατ. δολάρια.