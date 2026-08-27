NBA: Βρήκε ομάδα στη δυτική περιφέρεια ο Μάθουριν
Μετά από σχεδόν δύο μήνες αναμονής, ο Μπένεντικτ Μάθουριν, βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Ο 24χρονος γκαρντ ήρθε σε συμφωνία με τους Πέλικανς, στους οποίους θα αγωνίζεται για τα επόμενα 2+1 χρόνια.
Ο Μάθουριν μετά από 3.5 χρόνια στους Πέισερς, είχε γίνει κάτοικος Λος Άντζελες τον περασμένο Φλεβάρη, για λογαριασμό των Κλίπερς. Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, είχε μέσο όρο 17.6 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ. Σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια, οι Πέλικανς για πάνω από έναν χρόνο προσπαθούσαν να κάνουν δικό τους τον Καναδό γκαρντ, μιας και τον θεωρούν μία αξιόλογη λύση.
Οι απολαβές του για τα χρόνια που θα κάτσει στη Νέα Ορλεάνη, θα φτάσουν τα 16 εκατ. δολάρια.
Bennedict Mathurin has agreed to a two-year, $16 million deal with the New Orleans Pelicans, including a player option, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) August 26, 2026
Mathurin’s reps approached the Clippers about withdrawing his $8.8M qualifying offer, effectively turning the QO into a more favorable… pic.twitter.com/U53SEBOm3m
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