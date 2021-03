Αντετοκούνμπο: Κορυφαίος σκόρερ στο ΝΒΑ στην 4η περίοδο! (pic)

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τα τελευταία λεπτά των αγώνων δεν ήταν πάντοτε καλή. Ο Giannis έχει καταφέρει να βελτιώσει την παρουσία του στο πιο κρίσιμο 12λεπτο - το τέταρτο - και πλέον υπάρχουν και τα απαραίτητα πειστήρια. Ο δύο φορές MVP σημειώνει 8.2 πόντους στο δωδεκάλεπτο των αγώνων των Μιλγουόκι Μπακς και είναι κορυφαίος σε αυτή την κατηγορία σε ολόκληρο το ΝΒΑ!

Giannis has been dominating the 4th quarter this season! The 2x MVP is currently leading the NBA in 4th quarter points, with an average of 8.2 Pts #clutch pic.twitter.com/EuIfZORpNF

— IKE Bucks Podcast (@IKE_Bucks) March 2, 2021