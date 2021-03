Ο εντυπωσιακός ΛαΜέλο Μπολ «καλπάζει» προς το βραβείο του ρούκι της σεζόν! (pics)

Μπήκε στο ΝΒΑ από το... παράθυρο, έδωσε μεγάλο αγώνα για να μην κριθεί για λάθος λόγους και πλέον μπορεί να είναι υπερήφανος για όσα κάνει στο παρκέ. Ο λόγος για τον ΛαΜελο Μπολ. Είδε τον πατέρα του να του βάζει εμπόδια από πολύ μικρή ηλικία, πήρε από μικρός σοβαρές αποφάσεις και όλες τον έχουν φέρει στον καλύτερο προορισμό.

Ο νεαρός Μπολ βρέθηκε στο Νο.3 του φετινού ντραφτ, επιλέχθηκε από τους Χόρνετς , στην αρχή είχε δυσκολίες, αλλά σοβαρεύτηκε και πλέον όλα πάνε καλά για εκείνον. Από τότε που έγινε βασικός βγάζει ποιότητα, κάνει εντυπωσιακά πράγματα στο παρκέ και οι αριθμοί του μιλούν από μόνοι τους.

Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει πάνω από 20 πόντους, γεμίζει την στατιστική του με ριμπάουντ και φυσικά ασίστ και όλα αυτά τα συνδυάζει με θέαμα. Ο νεαρός είναι εντυπωσιακός και έχει φύγει πολύ μακριά στην κούρσα για τον ROY.

Το βραβείο για τον ρούκι της σεζόν, φαίνεται να μην μπορεί κανείς άλλος να το διεκδικήσει στα ίσια. Ο Έντουαρντς έχει την ατυχία να παίζει στην χειρότερη ομάδα της λίγκας, αλλά και ατομικά δυσκολεύεται, ενώ και ο Ουάισμαν έχει τραυματισμό και ψάχνει τον καλό εαυτό του.

Ο Μπολ βρίσκει χρόνο, είναι ποιοτικός και η ομάδα του παλεύει για μια θέση στα playoffs, όντας στην 8η θέση. Αν συνεχίσει έτσι είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι παρακολουθούμε τον καλύτερο ρούκι της σεζόν.

Ο μοναδικός ρούκι που έχει τελειώσει σεζόν με 20/6/6 είναι ο Όσκαρ Ρόμπερτσον και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Give him his respect. pic.twitter.com/yNOOC1SW68

LaMelo Ball continued his ROY campaign despite the L:

30 PTS

8 AST

6 REB

4 STL

55 FG%

71 3P%

Crazy how good he is already. pic.twitter.com/CtbCYx5YYz

— Hoop Central (@TheHoopCentral) March 2, 2021