Ο Γιόκιτς θύμισε Άιβερσον-Καρμέλο με την 35άρα χωρίς τρίποντο (pic)

Ο Σέρβος συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τη φανέλα των Νάγκετς.

Ο Γιόκιτς έγινε ο πρώτος παίκτης του Ντένβερ με 35άρα, ενώ δεν έχει πετύχει τρίποντο από το 2011 και τον Καρμέλο Άντονι.

Ο τελευταίος παίκτης της ομάδας που είχαν τουλάχιστον 39 πόντους με 0 τρίποντα ήταν ο Άλεν Άιβερσον το 2007.

Nikola Jokic is the first Nuggets player with a 35-point game and 0 3-pt FG since Carmelo Anthony in 2011. The last Nuggets player with at least 39 points and 0 threes was Allen Iverson on Dec. 5, 2007. pic.twitter.com/YuxYvMyotz

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 2, 2021