Υπόκλιση Χάρντεν σε Ντόντσιτς: «Οι Μάβερικς έχουν special one!» (vid)

Οι Μάβερικς επικράτησαν των Νετς, με τον Λούκα Ντόντσιτς να μετρά 27 πόντους με 7 ασίστ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Σλοβένο μετά το τέλος του ματς, αναφέροντας πως έχουν έναν πολύ ξεχωριστό παίκτη.

«Μοιάζουμε σε μερικά πράγματα. Ποτέ δεν αφήνει κάποιον να τον ξεπεράσει και παίρνει πάντα αυτό που θέλει. Σπάνιο για παίκτη της ηλικίας του. Νομίζω πως είναι 21 ετών. Και είναι ικανός να καθορίσει τον ρυθμό του ματς και να ελέγξει το παιχνίδι όπως εκείνος θέλει. Ξέρουμε όλοι πως έχε λαμπρό μέλλον. Οι Μάβερικς έχουν έναν special one».

"The Mavs got a special one." - Harden on Doncic

