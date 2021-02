All Star Game: Θα οριστούν ρόστερ για το Rising Stars, αλλά δεν θα γίνει ματς! (pic)

Ο χρόνος είναι λίγος. Οι All Star θα κάνουν ένα ταξίδι αστραπή στην Ατλάντα. Σαν να λένε να... βγει η υποχρέωση. Η γιορτή θα έχει το ματς και τους τρεις διαγωνισμούς (τρίποντα, καρφώματα, ικανότητες), αλλά δεν θα έχει την αναμέτρηση ανάμεσα στους πρωτοετείς και τους δευτεροετείς.

Φέτος δεν θα διεξαχθεί το παραδοσιακό Rising Stars, αφού το ΝΒΑ δεν θέλει να επιβαρύνει και άλλο το πρόγραμμα. Πάντως, σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα ρόστερ των δύο ομάδες θα ανακοινωθούν στις 3 Μαρτίου.

The NBA announces that NBA Rising Stars “will not be played this year due to the limitation of having All-Star events all on one night” ... but the league says it “will still recognize deserving players”by releasing its Rising Stars rosters on March 3.

