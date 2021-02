Το Madison Square Garden είχε ξανά φιλάθλους μετά από 352 ημέρες! (vid)

Οι φίλαθλοι των Νιου Γιορκ Νικς έμειναν μακριά από την ομάδα τους για 352 ημέρες! Μα η υπομονή τους άξιζε. Για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν και σχεδόν μετά από ένα χρόνο, οι φίλοι των Νικς είχαν την ευκαιρία να δουν μία κανονική ομάδα. Η οποία διαθέτει και έναν All Star παίκτη, τον Τζούλιους Ραντλ!

Σχεδόν 2.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στην μπασκετική Μέκκα της Νέας Υόρκης για το ματς με το Γκόλντεν Στέιτ (νίκη για τους Ουόριορς με 114-106), μετά την απόφαση του Κυβερνήτη της πόλης, Άντριου Κουόμο. Και ενώ οι ΗΠΑ μετρούν 500.000 θανάτους από την covid-19.

No place like The Garden and no fans like ours. #NewYorkForever pic.twitter.com/dDxKHkaBkm

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) February 24, 2021