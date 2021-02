ΛεΜπρόν για Μπούκερ: «Ο παίκτης που του δείχνουν την περισσότερη έλλειψη σεβασμού» (pic)

Γνωστοί έγιναν οι αναπληρωματικοί του All Star Game και εκεί δεν βρίσκεται το όνομα του Ντέβιν Μπούκερ που κάνει φοβερή σεζόν με τους Σανς.

Αυτή η εξέλιξη δεν άφησε ασυγκίνητο τον ΛεΜπρόν Τζείμς που έδειξε την διαφωνία του, ενώ έβαλε στην κουβέντα και τον Ντέιμιαν Λίλαρντ που δεν θα είναι βασικός.

«Ο Μπούκερ είναι ο παίκτης που του δείχνουν την περισσότερη έλλειψη σεβασμού στο ΝΒΑ. Τόσο απλό όσο φαίνεται. Τον ακολουθεί ο Λίλαρντ», ήταν τα λόγια του.

.@KingJames wants more respect for @DevinBook and @Dame_Lillard pic.twitter.com/EXu2ZoxZ5W

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2021