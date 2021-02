Σοβαρό υποψηφιότητα και για το σημερινό top-10 έβαλε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο Έλληνας φόργουορντ έκανε ένα εξαιρετικό κάρφωμα κόντρα στους Τίμπεργουλβς και δύσκολα δεν θα βρεθεί στην πρώτη δεκάδα. Συγκεκριμένα έκανε την προσποίηση στο τρίποντο, στην συνέχεια το ντράιβ και κάρφωσε με δύναμη στο καλάθι των «λύκων».

Throw it down. Stare him down. pic.twitter.com/GZotWfdUni

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 24, 2021