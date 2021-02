Οι Μπρούκλιν Νετς έμειναν αήττητοι αυτή την εβδομάδα (4-0) με τον Τζέιμς Χάρντεν να έχει σχεδόν triple double, έχοντας 31.8 πόντους, 9 ριμπάουντ και 10.8 ασίστ. Οι Μπλέιζερς του Λίλαρντ μέτρησαν 2-1, με τον γκαρντ του Πόρτλαντ να πετυχαίνει 36.3 πόντους, να μοιράζει 12.7 ασίστ και να κατεβάζει 5.7 ριμπάουντ!

Brooklyn's James Harden and Portland's Damian Lillard have just been named Eastern and Western Conference Player of the Week by the NBA

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 22, 2021