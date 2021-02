ΝτεΜάρκους Κάζινς: Έγινε εγγυημένο το συμβόλαιό του με τους Ρόκετς (pic)

Ο Αμερικανός σέντερ έχει ταλαιπωρηθεί όσο λίγοι από τραυματισμούς. Πρώτα η ρήξη αχίλλειου τένοντα και στη συνέχεια η ρήξη χιαστού.

Παρόλα αυτά δεν τα παράτησε ποτέ. Ο ΝτεΜάρκους Κάζινς προσπάθησε να σταθεί στο ύψος του και φέτος στους Ρόκετς έχει μπει για τα καλά στα... παπούτσια του restart!

Σε 25 ματς μετράει κατά μέσο όρο 9,6 πόντους, 7,6 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ ανά 20 λεπτά συμμετοχής. Αποτέλεσμα; Η ομάδα του Τέξας να κάνει εγγυημένο το συμβόλαιό του έως το τέλος της σεζόν το οποίο θα του αποφέρει 2,3 εκατομμύρια δολάρια.

Να σημειωθεί ότι οι ομάδες του ΝΒΑ έχουν προθεσμία έως τις 27 Φεβρουαρίου προκειμένου να μετατρέψουν τα συμβόλαια από μη εγγυημένα σε εγγυημένα.

The Houston Rockets have guaranteed center DeMarcus Cousins' $2.3M contract for the rest of the season, sources tell ESPN. Teams have until February 27 to make that decision on non-guaranteed deals.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) February 19, 2021