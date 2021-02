Ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που θα αγωνιστεί 17 συνεχόμενες φορές σε All Star Game είναι πλέον κι επίσημα ο ΛεΜπρόν Τζέιμς! Ο «Βασιλιάς», αναδείχθηκε πρώτος σε ψήφους και θα είναι αρχηγός της Δύσης στο φετινό All Star Game το οποίο για εκείνον θα είναι ιστορικό!

Another All-Star start for @KingJames

He’s the first player in NBA history with 17-straight #NBAAllStar Games. pic.twitter.com/cN9CsbsuQZ

— ESPN (@espn) February 19, 2021