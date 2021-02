Μπακς: Είχαν μάθει διαφορετικά, αλλά καλύτερα τώρα, παρά στα playoffs! (pics & vid)

Οι Μπακς, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, έρχονται αντιμέτωποι με συνεχόμενες ήττες στην κανονική διάρκεια. Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε... καλομάθει σε καλές πορείες, σε πρωτιές στην Ανατολή και ρεκόρ που διαδέχονταν το ένα το άλλο.

Φέτος όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η ομάδα άλλαξε μεγάλο μέρος της, προχώρησε σε ανανέωση και οι αλλαγές αυτές βγαίνουν και στο παρκέ. Άπαντες δυσκολεύονται, ειδικά στο τέλος που οι άμυνες σφίγγουν. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παλεύει, αλλά μοιάζει μόνος του. Ο Χόλιντεϊ είναι εκτός και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.

«Νιώθω ότι όλοι βρίσκονται σε κατάσταση πανικού, που δεν θα έπρεπε. Πρέπει να βελτιωθούμε, πρέπει να παίζουμε καλά, πρέπει να βλέπουμε βίντεο και στο τέλος της ημέρας να βγούμε και να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όταν έρχεσαι εδώ, τίποτα δεν είναι εύκολο. Στο τέλος της ημέρας χάσαμε τέσσερα ματς, δεν πάμε σπίτι μας. Είμαστε εδώ. Δεν είναι τα playoffs. Προφανώς είναι απογοητευτικό. Θέλουμε να νικάμε, ειδικά παιχνίδια σαν και αυτό. Έπαιξαν όλοι σκληρά... Θες να βγεις και να κερδίσεις, αλλά δεν πάει πάντα έτσι όπως θες. Αλλά πάντα πρέπει να κοιτάς την θετική πλευρά. Θα έχουμε την ευκαιρία την Πέμπτη. Δεν ήρθε το τέλος του κόσμου».

Ο Έλληνας σταρ είπε το αυτονόητο, μέσα στον πανικό που έχει αρχίσει να δημιουργείται. Ότι αν πρέπει να διαλέξει προτιμά να χάσει τώρα, παρά στα playoffs. Οι Μπακς είδαν από πρώτο χέρι ότι τα ρεκόρ στην κανονική διάρκεια στο τέλος δεν τους δίνουν τίποτα και δεν χρειάζονται να πανικοβάλλονται. Αλλά σίγουρα χρειάζονται βελτίωση.

The Milwaukee Bucks have lost 4 games in a row for the first time since the 2019 Eastern Conference Finals, when they lost 4 straight and were eliminated by the eventual NBA Champion Toronto Raptors. pic.twitter.com/u8NToHvlxU

Οι Μπακς δεν έχουν άδικο που ξαφνιάζονται με τις ήττες. Έχουν να χάσουν 4 παιχνίδια σερί από τα playoffs της σεζόν 2018/19, που έχασαν από τους μετέπειτα πρωταθλητές Ράπτορς. Ενώ, αν θέλουμε 4 ήττες σε κανονική διάρκεια, πρέπει να πάμε ακόμα πιο πίσω, στην σεζόν 2017/18.

Σε αυτά τα χρόνια έχουν συνηθίσει να είναι πρώτοι στην κανονική διάρκεια, με χαρακτηριστική ευκολία και μάλιστα σπάζοντας ρεκόρ πολλών χρόνων. Φέτος έχασαν το 12ο παιχνίδι τους και είναι στο 16-12. Την περασμένη σεζόν έχασαν το 12ο παιχνίδι τους στις 9 Μαρτίου και όταν είχαν 53 νίκες και ας μην ξεχνάμε και το σερί των 4 ηττών.

Οι Μπακς έχουν 0-9 όταν είναι πίσω μπαίνοντας στην τέταρτη περίοδο, ενώ έχουν την δεύτερη χειρότερη αξιολόγηση όταν τα παιχνίδια πηγαίνουν στην κόψη του ξυραφιού. Μόνο οι Πίστονς είναι χειρότεροι. Είναι φανερό ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα στο παρκέ και προφανώς ψάχνουν λύσεις.

Η επιστροφή του βασικού τους γκαρντ θα είναι μια από αυτές, αλλά και πάλι δείχνουν έλλειψη ποιότητας κόντρα σε διεκδικητές του τίτλου. Πρέπει σύντομα να βρουν τον καλό τους εαυτό, αφού πολλές ομάδες φαντάζουν πολύ δυνατές φέτος.

Bucks lost their 12th game of the season vs. Toronto, bringing their record to 16-12.

Last year. they didn’t get their 12th loss until March 9th when they had FIFTY THREE wins

Milwaukee has lost FOUR straight pic.twitter.com/KEttG65cCZ

