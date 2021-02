Ντέιβις: Μετά τις 10 Μάρτη η επιστροφή του, θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση! (pic)

O Άντονι Ντέιβις έφυγε με τραυματισμό στον αχίλλειο από το ματς με τους Νάγκετς και οι Λέικερς ήταν σε αναμμένα κάρβουνα.

Μετά τη μαγνητική του Unibrow και το πρόβλημα στη γάμπα που και την επιδείνωση στον αχίλλειο τένοντα που φάνηκε από τις εξετάσεις, ο παίκτης και οι λιμνάνθρωποι αποφάσισαν να το πάνε συντηρητικά.

Η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί σε 2-3 εβδομάδες και η επιστροφή του υπολογίζεται μετά το All Star Game, δηλαδή μετά τις 10 Μάρτη.

Davis underwent an MRI today, which revealed a re-aggrevation near his Achilles. Lakers and Davis will be conservative on a return to play, which could be sometime after the All-Star Break running March 5 to 10, source tells ESPN. https://t.co/8touT9FkIf

