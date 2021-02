Ντουράντ: «Λάτρευα να παίζω στους Ουόριορς, εύχομαι να ήταν υγιής ο Τόμπσον» (vid)

Στους Ουόριορς, ο Κέβιν Ντουράντ ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, παίρνοντας 2 πρωταθλήματα και ισάριθμα βραβεία MVP τελικών.

Ο ΚD τα είπε με τον Στεφ Κάρι πριν το ματς του Γκόλντεν Στέιτ με τους Νετς, ενώ μόλις τελείωσε η αναμέτρηση στάθηκε στην παλιά του ομάδα και τον Κλέι Τόμπσον.

«Εύχομαι να ήταν υγιής ο Κλέι, αλλά πάντα είναι όμορφα όταν επιστρέφω στην Bay Area. Λατρεύω τα όσα έζησα εδώ. Λάτρευα να παίζω για τους Ουόριορς», ανέφερε ο σταρ του Μπρούκλιν.

"I wish Klay was healthy, but it's good to be back in the Bay Area. I loved my time here. Loved playing for this team."

