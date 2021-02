Ποιος είστε κύριε Σαντίκ Μπέι; Πρώτος rookie ever με 7/7 τρίποντα! (pic & vid)

Οι Πίστονς έκαναν την έκπληξη κόντρα στους Σέλτικς, έχοντας έναν ασυνήθιστο ήρωα.

Ο rookie Σαντίκ Μπέι... σεληνιάστηκε με 30 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας ερχόμενος από τον πάγκο. Μάλιστα τελείωσε την αναμέτρηση με 7/7 τρίποντα.

Τέτοια επίδοση δεν έχει ξαναγίνει ποτέ από rookie στο ΝΒΑ. Ανυπομονούμε να δούμε τι μας έχει κρατήσει για τη συνέχεια.

Saddiq Bey scored a career-high 30 points off the bench in the Pistons win over the Celtics.

Bey became the first rookie in NBA history to make at least 7 3-pt FG in a game without a miss. pic.twitter.com/GsDMyyR8GM

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 13, 2021