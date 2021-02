Nτόντσιτς: Μια βραδιά γεμάτη ρεκόρ και η σύγκριση με Τζόρνταν-Σακίλ! (pics & vid)

Ο ηγέτης των Μάβερικς μέτρησε 46 πόντους και έκανε ρεκόρ καριέρας, ενώ είχε 12 ασίστ και 8 ριμπάουντ, εκτελώντας τους Πέλικανς.

Ο Ντόντσιτς χρειάστηκε 159 ματς για να φτάσει τους 4.000 πόντους. Αυτή είναι και η 3η καλύτερη επίδοση της ιστορίας μετά τους Μάικλ Τζόρνταν και Σακίλ Ο΄Νίλ.

Eπιπλέον μαζί με τον Ζάιον έγιναν το δεύτερο ζευγάρι αντιπάλων (21 ή μικρότεροι) που σκοράρουν 35+ πόντους στο ίδιο ματς μετά τους Ντουράντ και Έρικ Γκόρντον στις 23 Γενάρη του 2009.

Επίσης Λούκα και Πορζίνγκις είχαν 30 στο τρίτο δωδεκάλεπτο, Για πρώτη φορά τα τελευταία 25 χρόνια, το Ντάλας έχει δίδυμο με 30άρα στα τρία πρώτα δωδεκάλεπτα.

Τέλος μαζί με τον Λετονό, έγιναν το πρώτο μη αμερικανικό ζευγάρι συμπαικτών που σκοράρει 35+ πόντους. Καθόλου άσχημη βραδιά για τον απίθανο Λούκα Ντόντσιτς

It's the first time in the last 25 seasons that the Mavericks have a pair of 30-point scorers through three quarters. pic.twitter.com/2qyc6CvwuR

Luka Doncic and Kristaps Porzingis both have 30 points in the 3rd quarter.

According to @EliasSports Luka Doncic and Zion Williamson are the 2nd pair of opposing players, each 21 or younger, to both score at least 35 points in the same game in NBA history.

Kevin Durant (46 pts for Thunder) and Eric Gordon (41 pts for Clippers) did this on Jan. 23, 2009 pic.twitter.com/sDc0kobOS2

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 13, 2021