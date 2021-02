ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ο Λάρι Μπερντ ήταν ΚΤΗΝΟΣ»! (pic)

Ο Larry Legend είναι σαν τον φανταστικό χαρακτήρα που ήρθε στη ζωή και στη Βοστόνη για να αλλάξει τους Σέλτικς και το ΝΒΑ. Μαζί με τον Μάτζικ Τζόνσον έδωσαν τη χαμένη ομορφιά στο άθλημα τη στιγμή που το κοινό απομακρυνόταν απ' αυτό. Η ικανότητα στο σουτ και η ηγετική του συμπεριφορά έγιναν βασικά στοιχεία που έπρεπε να έχουν οι παίκτες που ακολούθησαν.

Ο Μπερντ μπορούσε να πασάρει καλύτερα από τους φόργουορντ που προηγήθηκαν, αλλά μπορούσε και να σκοράρει απέναντι σε οποιονδήποτε και σε οποιαδήποτε ομάδα. Τα ξημερώματα της Παρασκευής 12/2, ο Ντουέιν Ουέιντ ανέβασε στο Twitter ένα video από την είσοδο του Λάρι Μπερντ στο Hall of Fame και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μοιράστηκε τις σκέψεις του:

«Είναι ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Ο Larry Legend ήταν ΚΤΗΝΟΣ! Αγαπώ τόσο πολύ το παιχνίδι του. Τεράστιο IQ και πάθος. Απλώς και μόνο για να παίζει μπάσκετ με νοοτροπία νικητή. Τεράστιος σεβασμός».

That’s INCREDIBLE And Larry Legend was a ABSOLUTE MONSTER love his game so much IQ insane and passion about just playing winning basketball was through the roof RESPECT beyond he even knows https://t.co/vnZPREm0zW

