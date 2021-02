Mπάτλερ: Ξεπέρασε τον Ουέιντ σε triple double και κυνηγά ΛεΜπρόν! (pic)

Οι Χιτ επικράτησαν των Ρόκετς, σε μια ιδιαίτερα βραδιά για τον εντυπωσιακό Τζίμι Μπάτλερ. Ο ηγέτης του Μαϊάμι ανέβηκε 2ος στη λίστα με τα περισσότερα triple double στην ομάδα, αφού έφτασε τα 6.

Άφησε πίσω του τον Ντουέιν Ουέιντ και πλέον στόχος του είναι η κορυφή. Εκεί βρίσκεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς που έχει 14.

Οι Χιτ είναι... άλλη ομάδα όταν παίζει ο Μπάτλερ, ενώ χωρίς εκείνον μετρούν 3 νίκες και 9 ήττες.

.@JimmyButler had his 6th triple-double with the Heat (including the playoffs).

That passes @DwyaneWade for 2nd-most in @MiamiHEAT history.

(h/t @ESPNStatsInfo) pic.twitter.com/gD5SJDLfrQ

— SportsCenter (@SportsCenter) February 12, 2021