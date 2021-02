O Σακίλ... γλεντά τον Ντρέιμοντ Γκριν στο απολαυστικό Shaqtin' a fool! (vid)

Από τη πρώτη στιγμή που ο Ντρέιμοντ Γκριν έκανε την... πατάτα κόντρα στους Σπερς ξέραμε πως ο Σακίλ Ο΄Νίλ θα τον γλεντήσει στο Shaqtin' a fool.

Φυσικά ο Diesel μας δικαίωσε και έγινε χαμός.

Ο Ντρέιμοντ νόμιζε πως θα πάρει φάουλ και πέταξε τη μπάλα από το κέντρο, ενώ είχε 8 δευτερόλεπτα για μια τιμιότατη επίθεση και τον Κάρι να κοιτά απορρημένος.

Δείτε το Shaqtin' a fool

"The smartest dumb play in the history of the NBA #Shaqtin

Presented by @PapaJohns pic.twitter.com/s91jKCadg7

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) February 12, 2021