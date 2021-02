Ο clutch ΛεΜπρόν... έπιασε τον Νοβίτσκι! (pic)

Οι Λέικερς επικράτησαν για άλλη μια φορά στην παράταση των Θάντερ, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να πρωταγωνιστεί.

Ο Βασιλιάς έβαλε το τρίποντο που έστειλε το ματς στην παράταση, 19.6 δευτερόλεπτα για τη λήξη.

Αυτό ήταν το 33ο καλάθι ισοφάρισης ή... προσπέρασης στην καριέρα του στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.

Έτσι έπιασε τον Ντιρκ Νοβίτσκι και παρέα βρίσκονται στην 4η θέση την τελευταία 25ετία.

Wednesday night, LeBron James hit the game-tying 3-pt FG with 19.6 seconds remaining to send the Lakers to OT vs the Thunder.

It was his 33rd game-tying or go-ahead FGM in the final 20 seconds. That's tied with Dirk Nowitzki for the 4th-most over the last 25 seasons. pic.twitter.com/2QkVArLkm6

