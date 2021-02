Οι Μάβερικς επαναστατούν και διχάζουν: Δεν παίζουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ με απόφαση του Κιούμπαν! (pic)

Αναστάτωση έχει δημιουργηθεί στο ΝΒΑ τις τελευταίες ώρες, όχι για κάτι που έγινε χθες, αλλά για κάτι που όλοι πρόσεξαν χθες. Οι Ντάλας Μάβερικς επαναστάτησαν και σταμάτησαν να παίζουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ, πριν τα παιχνίδια τους.

Το να παίζει ο εθνικός ύμνος είναι παράδοση σε κάθε άθλημα της Αμερικής και όλες οι ομάδες το έχουν κρατήσει στην ιστορία. Δεν έχει σημασία το άθλημα ή το πρωτάθλημα, ή που γίνεται, ο εθνικός ύμνος ήταν πάντα μέρος της παράδοσης στην ιστορία του αθλητισμού των ΗΠΑ.

Την Τρίτη αρκετός κόσμος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πάει καλά με τους Μάβερικς. Η παράδοση αυτή δεν υπήρχε. Η ομάδα του Ντάλας δεν έπαιξε τον εθνικό ύμνο. Μάλιστα σε κανένα παιχνίδι της σεζόν δεν έχει παιχτεί και αυτό, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, είναι απόφαση του Μαρκ Κιούμπαν. Δεκατρία παιχνίδια έχουν παιχτεί φέτος στο γήπεδο τους και αυτή ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε περιορισμένος κόσμος στο γήπεδο τους.

Η αναστάτωση είναι τεράστια και στο ΝΒΑ και στις ΗΠΑ, με άπαντες να ψάχνουν τον ιδιοκτήτη τη ομάδας για να απαντήσει στο τι έχει συμβεί τελικά. Με όσα γίνονται οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, αλλά κανένα Μέσο δεν το βλέπει θετικά, αφού γράφουν για έλλειψη σεβασμού. Και ενώ στα σόσιαλ υπάρχουν και φωνές υπεράσπισης του Κιούμπαν, οι αντιδράσεις είναι μοιρασμένες και ο διχασμός αναπόφευκτος.

Mark Cuban decided before the season the Mavericks would no longer play the national anthem, and it hasn't been before any of the team's 13 home games.

It's the first instance we know of a pro sports team striking the U.S. anthem from the pre-game. https://t.co/VaReFVCu4U

— tim cato (@tim_cato) February 10, 2021