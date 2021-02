Ο Καρμέλο ξεπέρασε Ρόμπερτσον και κυνηγάει Ολάζουον στους σκόρερ! (pic & vid)

Δεν σταματιέται ο Καρμέλο Άντονι. Ο Μέλο μετά τη νίκη του Πόρτλαντ επί των Μάτζικ, κατάφερε να ξεπεράσει τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και να βρεθεί στην 12η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία.

Πλέον στόχος του είναι να αφήσει πίσω του και τον Χακίμ Ολάζουον.

Ο φόργουορντ των Μπλέιζερς ήταν εξαιρετικός κόντρα στους Μάτζικ και το κοντέρ έγραψε 23 πόντους. Αυτή η εμφάνιση ήταν και το season-high του.

Πέρυσι ο Μέλο έκανε φοβερά πράγματα στο play in tournament και βοήθησε τους Μπλέιζερς να μπουν στα playoffs με τα μεγάλα του τρίποντα.

Carmelo Anthony passed Oscar Robertson to move to No. 12 on the all-time scoring list at 26,722 points

Next on the list: Hakeem (26,946) pic.twitter.com/ch8hXW1izX

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) February 10, 2021