ΛεΜπρον: «Δεν έχω θέσει όριο για το πότε θα σταματήσω» (pic)

Τα πολλά λόγια για τον ΛεΜπρον Τζέιμς είναι λίγο περιττά, όταν αποφασίζει να μιλήσει μέσα στο παρκέ. Ο «Βασιλιάς» στην 18η σεζόν τους δεν έχει χάσει ακόμα παιχνίδι, αυτή την χρονιά και μετά από 46 λεπτά, που έπαιξε στο προηγούμενο παιχνίδι, έπαιξε 43 λεπτά και είχε 28 πόντους, 14 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Ο ΛεΜπρον είναι στα 36 του και η συζήτηση πήγε στον Τομ Μπρέιντι, ο οποίος στα 42 του χρόνια κατέκτησε το Super Bowl και έγραψε ιστορία. Ρωτήθηκε γι' αυτό, αλλά και για το τέλος της δικής του καριέρας και απάντησε.

«Τον παρακολουθώ εδώ και καιρό, βλέπω όσα έχει κάνει στην καριέρα του και είναι σπουδαίο ότι κατέκτησε ακόμα έναν τίτλο. Βρίσκω έμπνευση από αυτό. Αλλά είναι δύο διαφορετικά σπορ, δύο διαφορετικές θέσεις. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα παίζω. Δεν ξέρω πόσο θα μπορώ ακόμα. Έτσι όπως νιώθω τώρα, θα δείξει. Αλλά δεν έχω πρόγραμμα. Δεν έχω σεζόν που να λέω, 'θα παίζω μέχρι τότε'. Το παιχνίδι θα μου πει πότε είναι η ώρα και θα δούμε.

Δεν παίρνω δεδομένη την ευκαιρία που έχω να παίξω άλλη μια σεζόν. Προσπαθώ να προετοιμάσω το μυαλό και το σώμα μου και να δω που θα με πάει. Στο τέλος του συμβολαίου μου θα είμαι 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Το καλύτερο όταν θα γίνω free agent είναι ότι ο γιος μου θα τελειώνει με το λύκειο. Οπότε θα μπορώ να δω τι θέλω να κάνω, αν θέλω να είμαι με την οικογένεια μου, τον γιο μου ή να συνεχίσω να παίζω το παιχνίδι που αγαπώ με υγεία και καλή διάθεση. Θα δούμε».

