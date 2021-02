Ντουράντ: Σε καραντίνα μέχρι την Παρασκευή (12/2)

Οι Μπρούκλιν Νετς θα πρέπει να μάθουν να παίζουν χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος μπήκε σε καραντίνα, λόγω του πρωτόκολλου του ΝΒΑ για τον κορονοϊό. Ο Ντουράντ ήταν σε τρεις περιπτώσεις κοντά σε επιβεβαιωμένο κρούσμα, δίχως να φοράει μάσκα και θα πρέπει να μείνει εκτός για συνολικά επτά ημέρες (πέντε ημέρες ακόμη).

Θα χάσει τα ματς απέναντι σε Ντιτρόιτ και Ιντιάνα και αν δεν προκύψει κάποια νέο πρόβλημα, θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς το Σάββατο (13/2).

Sources: Kevin Durant had exposure three times Friday with a team employee who tested positive — to facility for testing, home from testing and to arena for game — and the two were believed not to be wearing facemasks.

Thus, seven days of quarantine.

