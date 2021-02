Ο ΛαΜέλο Μπολ έκανε ρεκόρ καριέρας, έγραψε ιστορία και «κλείνει» στόματα (vid)

Ο νεαρός Μπολ στα τελευταία παιχνίδια ξεκινά βασικός και αυτό φαίνεται και στους αριθμούς του. Κόντρα στους Τζαζ έκανε ρεκόρ καριέρας με 34 πόντους και 8 ασίστ και είχε 14/27, 4 τρίποντα, ένα μπλοκ και κανένα λάθος.

Αυτοί είναι οι περισσότεροι πόντοι από ρούκι των Χόρνετς, από του Μούρνινγκ το 1993. Ο προπονητής του είχε μιλήσει για τα λάθη που κάνει και το γεγονός ότι δεν έκανε κανένα, ήταν σημάδι καλής νοοτροπίας από τον νεαρό, ο οποίος έγινε και ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας του, με 34 πόντους.

.@MELOD1P is the youngest Hornets player with a 30-point game in franchise history.

34 Pts

14-27 FG

4-9 3-Pt FG pic.twitter.com/67i1aFuOcx

