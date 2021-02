ΛεΜπρόν: Ξεπέρασε Τσάμπερλεϊν, τρίτος στη λίστα με τα περισσότερα καλάθια! (pic & vid)

Τα 12.682 καλάθια στο ΝΒΑ έφτασε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, περνώντας στην τρίτη θέση της λίστας.

Ο Βασιλιάς που οδήγησε τους Λέικερς σε ακόμα μια νίκη με triple double, κατάφερε να ξεπεράσει τον θρύλο Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Πλέον κοιτάζει ψηλότερα στους Καρλ Μαλόουν και Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ.

«Kάθε φορά που το όνομα μου είναι σε μια τέτοια κατηγορία, μένω πολύ ταπεινός. Διαβάζω βιβλία, διαβάζω περιοδικά και την ιστορία του αθλήματος. Το να είμαι κάπου μαζί με τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν είναι απίστευτο», ανέφερε.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 3rd on the all-time FIELD GOALS MADE list! pic.twitter.com/NiTRhp5HJR

— NBA (@NBA) February 5, 2021