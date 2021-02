Ο Ντόντσιτς στο... κυνήγι των Χάρντεν και Γιανγκ! (pic)

Επιστροφή στις νίκες για τους Μάβερικς και τον Ντόντσιτς.

Ο Λούκα πλέον έχει 36 ματς με 25 πόντους και 10 ασίστ, την 3η καλύτερη επίδοση στο ΝΒΑ από την σεζόν 2018-19 μέχρι σήμερα. Κυνηγά τους Χάρντεν και Γιανγκ.

Ο άλλος που έχει 20+ τέτοια ματς είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Luka Doncic posted his 36th career game with 25 points and 10 assists Wednesday, 3rd most in the NBA since his first season in 2018-19 behind only James Harden and Trae Young. LeBron James is the only other player with 20 or more pic.twitter.com/vl52OlQ3sP

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 4, 2021