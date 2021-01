Λίλαρντ: Στην... εξίσωση με Τζόρνταν-Μπερντ λόγω buzzer beater και 40άρας! (pic & vid)

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς έγινε ο 4ος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με 2+ ματς με 40άρα και νικητήριο buzzer beater.

Η λίστα στην οποία μπήκε περιλαμβάνει σπουδαία ονόματα όπως ο Μάικλ Τζόρνταν και ο Λάρι Μπερντ, ενώ υπάρχει και ο Γκίλμπερτ Αρίνας.

Δείτε ξανά το μεγάλο τρίποντο νίκης του Λίλαρντ κόντρα στο Σικάγο.

Damian Lillard is the fourth player in NBA history with multiple 40-point games that included a game-winning buzzer-beater, joining Gilbert Arenas, Michael Jordan and Larry Bird (including playoffs).

Lillard's other game came in his walk-off win against the Thunder. pic.twitter.com/BiDOmMakeC

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 31, 2021