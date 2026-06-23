Ο Μάικα Νόρι θα είναι ο νέος προπονητής των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, όπως έκανε γνωστό ο Σαμς Σαράνια του ESPN.

Οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς γύρισαν σελίδα αναφορικά με τον πάγκο τους, επιλέγοντας έναν άνθρωπο που εδώ και χρόνια θεωρείται από τους πλέον αξιόλογους βοηθούς προπονητές στο NBA. Σύμφωνα με το ESPN και τον Σαμς Σαράνια, ο Μάικα Νόρι είναι ο εκλεκτός της ομάδας του Πόρτλαντ για τη θέση του head coach, υπογράφοντας πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Just in: The Portland Trail Blazers are hiring Minnesota Timberwolves lead assistant Micah Nori as the franchise's next head coach, sources tell ESPN. Nori -- widely regarded as one of the league's top assistants -- has been in the NBA coaching ranks since 2009 and now takes over… pic.twitter.com/j5PDc5KlFF — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Ο Νόρι κάνει έτσι το μεγάλο βήμα στην καριέρα του, αναλαμβάνοντας για πρώτη φορά χρέη πρώτου προπονητή σε ομάδα του NBA, έπειτα από περισσότερα από 15 χρόνια ως βοηθός. Μάλιστα, βρισκόταν τα τελευταία πέντε χρόνια στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αποτελώντας το «δεξί χέρι» του προπονητή Κρις Φιντς. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα της Μινεσότα μετατράπηκε από μία από τις πιο ασταθείς παρουσίες της Δύσης σε σταθερή διεκδικήτρια των playoffs, καταγράφοντας το πέμπτο καλύτερο ρεκόρ στο NBA και πέντε συμμετοχές στην postseason.

Η φήμη του εκτοξεύτηκε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της πορείας των Τίμπεργουλβς στα playoffs του 2024. Όταν ο Φιντς τραυματίστηκε στο γόνατο, ο Νόρι ανέλαβε αυξημένες αρμοδιότητες στον πάγκο, διαχειριζόμενος μεγάλο μέρος των αποφάσεων κατά τη διάρκεια των αγώνων. Πριν από τη θητεία του στη Μινεσότα, εργάστηκε στους Ράπτορς, Κινγκς, Νάγκετς και Πίστονς.