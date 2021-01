«Τι είναι πιο δύσκολο, να παίζεις FIFA ή να μαρκάρεις τον Άντονι Ντέιβις;». Η ερώτηση προς τον Τζοέλ Εμπίντ είχε και μία άμεση απάντηση: «Να παίζω FIFA». Ο σέντερ των Σίξερς, είτε το είπε σοβαρά, είτε δεν το εννοούσε, «παραβίασε» τον νούμερο ένα κανόνα του: να μη μιλάει και να είναι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι του.

