Τα τελευταία χρόνια οι Σίξερς ξεκινούν με μεγάλες φιλοδοξίες, όμως πάντα σε κάποια στιγμή στα playoffs χάνουν την... καρδάρα με το γάλα.

Το δίδυμο Εμπίντ-Σιμονς δείχνει ποιοτικό, ωστόσο από την μία ο Καμερουνέζος που είναι εύθραυστος στους τραυματισμούς και από την άλλη ο προβλέψιμος Αυστραλός που δεν έχει καθόλου σουτ, δεν αφήνουν την ομάδα να πάει όλη τη διαδρομή μέχρι το τέλος.

Οι Σίξερς έχουν να παίξουν τελικούς ΝΒΑ από το 2001, τότε που ο Άλεν Άιβερσον πήρε στις πλάτες του μια μέτρια ομάδα και την... κουβάλησε μέχρι τα ΝΒΑ Finals εκεί όπου υποκλίθηκε στους Λέικερς του Κόμπι και του Σακίλ.

Το gazzetta.gr γράφει για τον Τζοέλ Eμπίντ που φέτος πάει για MVP και στέκεται στο... χρέος του να τελειώσει το έργο που άφησε στη μέση ο τεράστιος Άλεν Άιβερσον.

Θυμάστε με τι ρόστερ πήγαν οι Σίξερς στους τελικούς του 2001. Εδώ είμαστε εμείς για να σας το θυμίσουμε.

Το Supporting Cast είχε τα ονόματα των Snow, Hill, Geiger, Mutombo, Mckie, Lynch, Jones Jermaine, Raja Bell, MacCulloch, Ollie, Buford. Ακόμα και αν λέγεσαι Άλεν Άιβερσον είναι εύκολο να πας τελικούς με τέτοιο ρόστερ; Όχι βέβαια. Μιλάμε για θαύμα. Αν δώσεις στους 4-5 κορυφαίους σταρ της σημερινής εποχής αυτό το ρόστερ, θα μπορούσε κάποιος να τους πάει τελικούς; Πάρα πολύ δύσκολα!

Όταν σκέφτεσαι παίκτες που κουβάλησαν μόνοι τους την ομάδα τους πολύ μακριά στα playoffs, τότε το όνομα του Answer ίσως είναι το πρώτο που σου έρχεται στο μυαλό. Απολαυστικός, ένας πραγματικός μάγος στο παρκέ που πήρε από το χεράκι τους Σίξερς και πήγε να τους οδηγήσει σε ένα πρωτάθλημα. Όμως η διαφορά δυναμικότητας με τους Λέικερς ήταν τεράστια.

Τα νούμερα του ήταν συγκλονιστικά στα playoffs του 2001, αφού είχε 32.9 πόντους και οι μοναδικοί που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ήταν οι Μουτόμπο με 13.9 πόντους και 13.7 ριμπάουντ, αλλά και ΜακΚί με 14.6 πόντους και 5.3 ασίστ. Kανείς δεν ξεχνά τα όργια των 48 πόντων στο Game 1 των τελικών με τους Λέικερς και το... πέρασμα πάνω από τον Λου.

Ένας παιχταράς που άξιζε το πρωτάθλημα, μια πόλη που από τότε δεν έχει ξαναζήσει παρόμοιες στιγμές

Ο Τζοέλ είναι αναμφίβολα ανάμεσα στους 2-3 κορυφαίους σέντερ του ΝΒΑ. Απίστευτο ρεπερτόριο στην επίθεση με κινήσεις στο post που σε μαγεύουν. Μάλιστα ξέρει πολύ καλά να βάλει το κορμί του και να εκμεταλλευτεί όλα τα καλά του στοιχεία, οδηγώντας τους αντιπάλους στο φάουλ.

Είναι ένα πλήρες πακέτο επιθετικά, αφού μπορεί να σε πληγώσει και με το τρίποντο του. Τα τελευταία χρόνια έδειξε επιρρεπής στους τραυματισμούς, κάτι που στοίχισε στην ομάδα του.

Πάντως ο υγιής Εμπίντ είναι... άπιαστος. Απλά χρειάζεται τους καταλληλους συμπαίκτες δίπλα του για να τον βοηθήσουν να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου. Και ο Σίμονς όσο καλός και αν είναι όταν είναι τόσο προβλέψιμος επιθετικά και δεν κάνει κάτι για να φτιάξει το σουτ του, τότε η Φιλαδέλφεια δεν έχει τύχη για κάτι μεγάλο.

Από τα πρώτα ματς μας έδειξε τις άγριες διαθέσεις του. Ο ηγέτης των Σίξερς μέτρησε 25+ πόντους και 10+ ριμπάουντ και στα τρία ματς της ομάδας του μέχρι στιγμής. Αυτό έχει να ξαναγίνει από τον σπουδαίο Τσαρλς Μπάρκλεϊ τη σεζόν 1986-87.

Και για να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση με τον άλλο πρωταγωνιστή του άρθρου, εδώ είναι ευκαιρία.

Joel Embiid has 36 points, the most by a 76ers player through the first 3 quarters of a game since Allen Iverson on April 4, 2006 (36 at Cavaliers) pic.twitter.com/7T1yjsgUFN

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 21, 2021