Ντέιβις για τους Νετς: «Είναι απειλή , θα γίνει 'μάχη'» (vid)

Μετά από 20 παιχνίδια την φετινή σεζόν οι Λέικερς έχουν αποδείξει ότι και φέτος ο μοναδικός στόχος είναι το πρωτάθλημα και το back to back. Έχουν ρεκόρ 14-6 και ο ΛεΜπρον ήδη ξεχωρίζει για τον τίτλο του MVP.

Ακόμα και έτσι όμως η ανταλλαγή του Χάρντεν στους Νετς, τους έχει... ανησυχήσει. Ο Άντονι Ντέιβις το παραδέχτηκε. «Είναι σίγουρα απειλή. Είναι μια ομάδα που μπορεί να σκοράρει όποτε θέλει. Είναι καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι το φαβορί στην Ανατολή, με τον Χάρντεν εκεί. Θα γίνει 'μάχη'».

1-on-1 with Anthony Davis: AD is going to be in a Super Bowl ad with Serena Williams, Peyton Manning & Jimmy Butler - and that's just his plans for next weekend. Great conversation about happiness, the cost of trying to repeat, and the team he thinks is most in the Lakers' way: pic.twitter.com/zqcnILdJtd

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) January 29, 2021