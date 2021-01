ΛεΜπρόν: Το τρίποντο ρεκόρ και η σύγκριση με Κόμπι-Σακίλ! (pics)

Ο Βασιλιάς έγινε ο 3ος παίκτης στην ιστορία των Λέικερς την τελευταία 25ετία με 20+ πόντους στο ημίχρονο σε 3 σερί ματς. Οι άλλοι 2 είναι ο Κόμπι και ο Σακίλ. Μάλιστα είναι ο πρώτος παίκτης των Λέικερς που το κάνει μετά τον Black Mamba το 2012.

Επιπλέον μετά τα 3 πρώτα τρίποντα κόντρα στους Πίστονς, έφτασε τα 54 μέσα στη σεζόν. Αυτή είναι και η καλύτερη επίδοση του της καριέρας στα πρώτα 20 ματς και τα περισσότερα για παίκτη των Λέικερς στις πρώτες 20 αναμετρήσεις. Πέρασε τον Νικ Βαν Έξελ που είχε 53 τη σεζόν 1994-95.

After making 3 threes tonight, LeBron James is up to 54 threes on the season, the most through the first 20 games of a season in his career and the most by any player through the first 20 games of the season in Lakers history.

He passed Nick Van Exel, who made 53 in 1994-95. pic.twitter.com/W4x4aRTzCF

